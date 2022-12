Suljovic gegen van Gerwen: Flatternde Nerven gegen solche aus Stahl

Ein schwieriges Jahr hat das Selbstvertrauen von Mensur Suljovic nicht gestärkt, nun bekommt er es auf der ungeliebten WM-Bühne mit Superstar Michael van Gerwen zu tun.

London/Wien. Das verrückte Darts-Spektakel im Londoner Ally Pally zählt per se nicht zu den Lieblingsturnieren von Mensur Suljović, die Vorzeichen vor seiner 14. WM-Teilnahme waren erst recht keine guten. Monatelang begleiteten den Wiener gesundheitliche Probleme, die er auf eine Corona-Impfung zurückführte, die Folge war auch eine sportliche Krise. Vor fünf Jahren noch als Nummer fünf der Welt geführt, findet sich der 50-Jährige inzwischen lediglich an 30. Stelle wieder – was beim Highlight des Jahres gerade noch für ein Freilos in Runde eins genügte.

Noch mehr als sonst übte sich „The Gentle“ deshalb vor dem WM-Auftakt in gewohnter Zurückhaltung und hatte gegen den Belgier Mike De Decker seine Mühe, ehe am Ende trotzdem ein souveräner 3:0-Erfolg stand. In der heutigen dritten Runde (21.30 Uhr, live Dazn) muss sich Suljovic dennoch gewaltig steigern, um zum vierten Mal in seiner Karriere ein WM-Achtelfinale zu erreichen. Mit Michael van Gerwen wartet nämlich ein ganz anderes Kaliber.