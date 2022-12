Tesla plant tagelangen Produktionsstopp in Shanghai

Einen Grund für den fast zweiwöchigen Stillstand der Bänder in Shanghai gab Tesla nicht an. Die Aktie des Elon-Musk-Konzerns rutschte am Dienstag erneut ab.

Shanghai. Im Tesla-Werk in Shanghai sollen die Bänder nach internen Plänen im Jänner für fast zwei Wochen stillstehen. Der US-Elektroautobauer will in seiner wichtigsten Fabrik zu Jahresbeginn 2023 nur vom 3. bis 19. Jänner produzieren, wie aus internen Schichtplänen hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen. Rund um das chinesische Neujahrsfest (21. bis 27. Jänner) werde Tesla die Bänder vom 20. bis 31. Jänner anhalten. Einen Grund dafür gab Tesla nicht an.

Das Unternehmen reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters. Tesla-Aktien fielen vor US-Börsenstart um zeitweise rund zwei Prozent. Im Jahresverlauf hat die Aktie bisher rund 65 Prozent verloren.

Am vergangenen Samstag hatte Tesla die Produktion in Shanghai für den Rest des Jahres weitestgehend eingestellt. Die Millionenstadt ist zurzeit von einer Welle von Corona-Infektionen betroffen. Ende des vergangenen und Anfang des laufenden Jahres hatte der Elektroautobauer keine längeren Produktionspausen eingelegt; zum chinesischen Neujahr 2022 waren die Bänder nur für drei Tage gestoppt worden. Aus der Autofabrik mit rund 20.000 Mitarbeitern kamen in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als die Hälfte aller Neuwagen von Tesla weltweit. Der US-Konzern hatte sich zum Ziel gesetzt, die Produktion und die Auslieferungen in diesem Jahr um die Hälfte zu steigern. Analysten trauen Tesla aber nur noch ein Plus von 45 Prozent zu.

Die Nachfrage nach Tesla-Autos in China, dem größten Automobilmarkt der Welt, hat zuletzt nachgelassen. Anfang des Monats lockte der Autobauer Käufer seiner Modelle 3 und Y in China mit einem Rabatt von bis zu neun Prozent, wenn sie die Fahrzeuge noch in diesem Jahr abnähmen – zusätzlich zu einer Vergütung für die Versicherung der Autos.

„Extreme Dinge passieren“

Elon Musk hat indes Anleger davor gewarnt, auf Kredit Wertpapiere zu kaufen, etwas, das er freilich selbst getan hat, als er die Plattform Twitter kaufte. Grund: Es gebe das Risiko einer „Massenpanik“ im Aktienmarkt. „Ich würde den Leuten wirklich raten, in einem derart volatilen Aktienmarkt keine Kredite mit Wertpapieren zu unterlegen und das Pulver lieber trocken zu halten“, sagte er. „In einem Abwärtsmarkt können extreme Dinge passieren.“

(Bloomberg/Reuters)