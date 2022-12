Stormzy: Eine Stimme des Ghettos ist sanfter geworden

Stormzy, der berühmteste Grime-Rapper Großbritanniens, präsentiert sich auf seinem neuen Album „This Is What I Mean“ als sensibler Mann. Und er singt sogar.

Bis zur sechsten Nummer muss man warten, ehe Stormzy auf seinem dritten Album, „This Is What I Mean“, mit seinen Wortkaskaden in rhythmischen Fluss kommt. Davor tut er etwas ganz Unerwartetes: Er singt. Und zwei Nummern später praktiziert er es gleich wieder: dieses zarte Vortragen von herben Melodien. „Die wütende Drecksmusik für Kinder in einem Drecksleben“ (so Sybille Berg in ihrem die Londoner Grime-Szene aufarbeitenden Roman „GRM Brainfuck“), wo ist sie geblieben? Haben die Erfolge wie die Dreifach-Platin-Single „Vossi Bop“ den 1,96 Meter großen Rapper satt gemacht?

Wohl nicht, denn der vor 29 Jahren als Michael Omari Owuo Jr. in London geborene Künstler gab sich auch während der größten medialen Stürme um ihn stets geerdet. Auf den Straßen Brixtons konnte man ihn mit seinem Rottweiler spazieren gehen sehen. Kann jemand, dessen Bildnis als Gekrönter in die elitäre National Portrait Gallery aufgenommen wurde, noch Stimme des Ghettos sein? Im Falle von Stormzy funktioniert auch das. Jetzt verkehrt er zwar auch mit Weltberühmtheiten wie Taylor Swift und mit Fußballern wie David Beckham, aber er vergisst nie, alte Freunde zu konsultieren, wenn es um Wesentliches geht. Einen davon lässt er im Titelstück zu Wort kommen: „Stormz', man, they're runnin' out of patience, you know.“ Auf den Rat muss man hören: „Time to make a statement“, brummelt Stormzy, „time to free my mind of limitations.“