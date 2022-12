Nach Linzer Halloween-Randale: Polizei rüstet sich für Silvester

Nach der Randale in Linz wurden mutmaßliche Rädelsführer festgenommen. In Wien und Linz werden nun die Schutzmaßnahmen zum Jahreswechsel erhöht.

Passanten werden mit Böllern beworfen. Es herrscht eine angespannte und aggressive Stimmung. Die Oberleitungen der Straßenbahn müssen abgeschaltet werden, da auch sie mit pyrotechnischen Gegenständen beschossen werden. Polizistinnen und Polizisten fliegen Steine, Böller und Glasflaschen entgegen.

Die Ausschreitungen in der Halloween-Nacht in Linz haben für großes Aufsehen gesorgt. Rund 200 großteils junge Männer mit Migrationshintergrund lieferten sich eine Straßenschlacht mit der Polizei. Diese war mit einem Großaufgebot von rund 170 Kräften, darunter auch Cobra-Beamte, im Einsatz. Zwei mutmaßliche Rädelsführer wurden vor Weihnachten festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Linz berichteten. Ein 21-Jähriger und ein 19-Jähriger sitzen in Untersuchungshaft, ein 17-Jähriger wurde auf freiem Fuß angezeigt. Letzterer soll in einem Social-Media-Video zu der Gewalt an Halloween aufgerufen und damit die Randale ausgelöst haben.