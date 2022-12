Wahlzuckerl für Niederösterreichs Familien

In Niederösterreich ließ das Kinderbetreuungsangebot bisher oft zu wünschen übrig. Nun, kurz vor der Wahl, wurde eine Ausbauoffensive angekündigt.

Rechtzeitig vor der Landtagswahl will sich Niederösterreich ein neues Image verpassen. Als „Kinderösterreich“ oder „Familienösterreich“ wird das Land in Postwürfen und auf Plakaten jüngst gern bezeichnet. Im Herbst hat die mit absoluter Mehrheit ausgestattete Volkspartei eine Offensive in der Kinderbetreuung angekündigt. Die Zahl der Plätze soll ausgebaut und das Angebot verbessert werden. Es werde (mit Blick auf den 29. Jänner) ein „neues Kapitel in der Kinderbetreuung aufgeschlagen“.

Das alte Kapitel ist ein eher durchwachsenes. Wer sich über die Wiener Stadtgrenze in den Speckgürtel wagt und nach einem Kinderbetreuungsplatz Ausschau hält, wird oft schwer enttäuscht. Das Kinderbetreuungsangebot ist nicht mit jenem der Großstadt vergleichbar. Noch schwieriger ist die Lage in abgelegenen Landregionen. Insbesondere Plätze für Kleinkinder sind im Land oft Mangelware. Erst ab zweieinhalb Jahren winkt Betreuung in den Landeskindergärten. Und die kostet. Oft fließt ein großer Teil des Teilzeitgehaltes in die Betreuung. Und auch die Öffnungszeiten lassen vielerorts zu wünschen übrig. Mit einem Vollzeitjob sind sie nicht vereinbar.