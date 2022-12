Haustiere leiden zu Silvester unter hohem Stresslevel

Laute Knaller und unerwartete Schreckmomente versetzen nicht nur Menschen in Alarmbereitschaft. Rund um die Silvesternacht sind Haustierbesitzende gefordert, besonders achtsam mit ihren „Lieblingen“ umzugehen.

Ob Feuerwerk, herkömmliche Raketen oder laute Musik: Die Stimmung rund um die Silvesternacht ist meist ausgelassen und feierlich. Nicht zugunsten all jener, die mit einem erhöhten Stressniveau zu kämpfen haben. Dazu zählen insbesondere Haustiere. Aufgrund dessen appelliert die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Mittwoch an alle Besitzenden, „ihre Lieblinge nicht alleine zu lassen und sie bestmöglich zu unterstützen“, sagt Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck. Dafür brauche es nicht allzu viel, oft benötigen Tiere in einer Angstsituation einfach nur Körpernähe.

Im Versuch, eine normale Situation zu schaffen, sollte man die gewohnte Geräuschkulisse in Wohnung oder Haus herstellen - also etwa Radio oder Fernseher einschalten. Unerlässlich sei es, eine Rückzugsmöglichkeit für die Tiere innerhalb der eigenen vier Wände zu schaffen. Hunde versuchen oft, bei Herrchen oder Frauchen Schutz zu suchen, manche verkriechen sich aber auch unter Tisch oder Bett. Eine eigene "Sicherheitszone“, die dem vierbeinigen Freund vertraut ist und in der er sich ausgiebig mit Kauartikeln und Futterspielzeug beschäftigt, könne laut Vier Pfoten sehr beruhigend wirken. Außerdem empfiehlt es sich, die Fenster zu verdunkeln, damit eventuelle Lichteffekte nicht in die Räume dringen können.

Vorbereitung ist nicht nur „für die Katz'“

Vor allem bei größeren Haustieren, wie etwa Hunden, könne im Vorhinein effizient gegen die Unruhe gesteuert werden. So sei es für den Lerneffekt sinnvoll, schon einige Tage vor der Silvesternacht den Hund beim Gassigehen nicht von der Leine zu lassen. Denn: „Manche Tiere laufen in Panik weg, wenn sie Böller hören, und sind dann zu verstört, um wieder nach Hause zu finden“, betont Weissenböck. Am 31. Dezember sollte man die letzte Runde früh genug erledigen, damit man nicht in der lautesten Zeit rund um Mitternacht mit dem Hund hinaus muss.

Zusätzliches Abschirmen von den Außengeräuschen spiele eine bedeutende Rolle: Fenster und Jalousien sollten geschlossen sein. Futtersuchspiele, Trick-Training und Kauartikel ermöglichen darüber hinaus, vom Lärm abzulenken und Vierbeiner zu beruhigen. Sollte der Hund mit andauernden und extremen Stressreaktionen wie Zittern, Hecheln, Speicheln, vermehrtem Urin- und Kotabsatz, Durchfall, nassen Schweißpfoten, Schuppen oder Haarausfall reagieren, gilt es, sich zusätzlich vom Tierarzt bezüglich eventueller Medikamentengabe beraten zu lassen.

Auch viele Katzen leiden unter der Knallerei. Daher sollten ihnen Unterschlupfmöglichkeiten zur Verfügung stehen, auch in Räumen, zu denen sie sonst keinen Zutritt haben. „Ein geöffneter Kleiderschrank im Schlafzimmer kann da schon viel Schutz bieten - auch wenn wir das den Samtpfoten normalerweise nicht durchgehen ließen.“ Freigänger sollten an diesem Tag keinesfalls nach draußen gelassen werden.

Neben den beliebtesten Haustieren sind auch Nagetiere zu schützen, da Meerschweinchen und Kaninchen auch sehr stressanfällig sind. Vor diesem Hintergrund sei es umso wichtiger, die Tiere während des Feuerwerks in einem ruhigen Raum zu halten. Geräuschdämmung bieten Decken über den Käfigen. Geschlossene Vorhänge tragen zudem dazu bei, dass die Kleinsäuger die Lichter nicht sehen können. Auch eine zusätzliche Schicht Einstreu kann ihnen die Möglichkeit geben, sich noch besser zu verstecken.