Finanzamt holte sich von Großbetrieben 435 Millionen Euro

In knapp 4500 Fällen führte das Finanzamt für Großbetriebe heuer Prüfungen und Nachschauen durch.

Das Finanzamt für Großbetriebe (FAG) hat heuer für ein Abgabenaufkommen von rund 46,5 Mrd. Euro gesorgt. In 4373 Fällen führten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Finanzamts Prüfungen und Nachschauen in Großbetrieben durch, teilte das Finanzamt mit. Diese Prüfungen und Nachschauen führten schlussendlich zu einem steuerlichen Mehrergebnis (vorgeschriebene Nachzahlungen) von rund 435 Mio. Euro.

"Das 2021 geschaffene Finanzamt für Großbetriebe leistet wichtige Arbeit und sichert rund die Hälfte des Steueraufkommens in ganz Österreich. Das ist keine leichte Aufgabe, unter anderem, weil das Steuerrecht zunehmend komplexer und internationaler wird, weshalb auch die verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Staaten notwendig ist. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des FAG für ihren vorbildlichen Einsatz für einen fairen Wettbewerb in der Wirtschaft", sagte Finanzminister Magnus Brunner.

Einen Schwerpunkt im FAG bildet das Thema Tax Compliance. "Tax Compliance wird im FAG mit den Steuerkunden aktiv gelebt. Es gibt einen kontinuierlichen Anstieg der Steuerkunden, die die begleitende Kontrolle in Anspruch nehmen - derzeit sind das knapp 200 Unternehmen. Die begleitende Kontrolle ist eine Alternative, die Großunternehmen zur Außenprüfung wählen können, um im laufenden Austausch mit der Finanzverwaltung zu komplexen Steuerrechtsfragen, wie etwa bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, zu sein," so Sabine Schloffer-Stampler, Vorständin des FAG. Zusätzlich wird das International Compliance Assurance Programm (ICAP) als OECD Projekt zur gemeinsamen Bewertung grenzüberschreitender Besteuerungsrisiken durch mehrere betroffene Steuerverwaltungen bei 5 Unternehmen in der Praxis umgesetzt. Mit zwei Unternehmen wurde die Bewertung der Besteuerungsrisiken bereits abgeschlossen.

Außerdem stellen auch 45 Auskunftsbescheide ("Advance Rulings") einen wesentlichen Bestandteil der Tax Compliance dar. Mit Auskunftsbescheiden kann eine unsichere rechtliche Fragestellung eines Unternehmens vor deren Behandlung geklärt werden.

Auch Aufgaben in Krisenbewältigung

Das FAG hat jedoch auch Aufgaben bei der Bewältigung der COVID-19 Krise im Jahr 2022 übernommen. Dabei hat die Erstellung von Gutachten und Überprüfung der COFAG Förderungen im Jahr 2022 die Arbeitskapazität von mehr als fünf Prüfteams umfasst. Insgesamt wurden 1401 Gutachten bei Großbetrieben erstellt und an die COFAG übermittelt.

Die Betriebsveranlagungsteams im FAG konnten 2022 die Bearbeitung der Anträge sowohl hinsichtlich des Erledigungsstandes als auch hinsichtlich der Durchlaufzeiten im Vergleich zu Jahr 2021 verbessern. Im Team Abzugsteuererstattung hat sich das Volumen der ausgezahlten Erstattungsbeträge um rund 30 Prozent - das sind rund 34 Mio. Euro - gesteigert.

Das FAG wird auch im Jahr 2023 den Schwerpunkt auf die Tätigkeit im Außendienst vor Ort in den Unternehmen legen. Dafür stehen rund 80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Außerdem ist geplant, die internationale Vernetzung und Bekämpfung von modellhaften und grenzüberschreitenden Gestaltungen zu forcieren. Auch die Bekämpfung von Abgabenbetrug ist als Arbeitsschwerpunkt geplant. Dazu wird es im FAG neben einer personellen Verstärkung auch inhaltliche Schwerpunkte geben. Die Evaluation der begleitenden Kontrolle wird 2023 abgeschlossen. Damit ende der fünfjährige Evaluationszeitraum, teilte das FAG mit.

