Die Verwandlung: Skispringer als "Dancing Stars"

Was wurde aus: Sie brillierten als Tourneesieger und glänzten danach als Landwirt, Polizist, Manager, Pilot, Trainer – oder mehrfach bei den „Dancing Stars“. Andreas Goldberger zeigte es vor, im März 2023 hat Alexander Pointner seinen großen Auftritt.

Ruft die Vierschanzentournee, herrscht Aufregung im Adlerhorst. Bei der 71. Auflage, die am Donnerstag in Oberstdorf anheben wird, waren es grün-braune Wiesen, Plusgrade und Wechselwinde, die der Qualifikation und dem Auftakt den gewohnten Flair nehmen wollten. Doch mit der Rückkehr der Fans, die Schattenbergschanze ist mit 25.000 Besuchern restlos ausverkauft, waren unfassbare Emotionen garantiert – so wie früher. Vor der Pandemie, vor Klima- und anderen Krisen.

Beim Blick in den Rückspiegel wurden auch andere Erinnerungen wach. An großartige Tourneesieger, deren Flüge mitrissen, deren Geschichten tief unter die Haut gingen – und deren Karrieren nach dem finalen Absprung unterschiedlicher nicht sein konnten und sich in manchen Fällen doch in einem ganz anderen Auslauf wiederfanden.