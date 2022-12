Briefing

Neuer Player im EU-Korruptionsskandal: Marokko soll im Bestechungs- und Korruptionsskandal im EU-Parlament eine größere Rolle gespielt haben als bisher bekannt. Wie der „Spiegel" mit Verweis auf vertrauliche Ermittlungsdokumente berichtet, war auch der marokkanische Auslandsgeheimdienst DGED auf höchster Ebene an der Beeinflussung von Europaabgeordneten beteiligt. Mehr dazu.

Israel wird so rechts wie nie zuvor: Fast zwei Monate nach der Parlamentswahl in Israel wird die rechts-religiöse Regierung von Benjamin Netanjahu heute in Jerusalem vereidigt. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte. Erstmals sind auch rechtsextreme Politiker in der Koalition vertreten. Mehr dazu.

Rekordleistungen aus Österreich: 432 Walzer tanzende Paare in Dirndl und Lederhosen, eine 113 Millimeter lange Erdbeere und einiges mehr wurde heute vom „Rekord Institut Österreich“ notiert. Insgesamt wurden im Vorjahr 63 Rekorde bescheinigt. Mehr dazu.

Neue Angriffswelle mit Kamikaze-Drohnen gegen die Ukraine: Der ukrainische Präsident adressiert in einer ungewöhnlichen Videobotschaft die Gefühle seiner Mitbürger: „Egal, was passiert und was euch beschäftigt, unterstützt euch gegenseitig, unbedingt“, sagt Wolodymyr Selenskij. Indes starten russische Truppen neue Drohnenangriffe im Süden und Osten der Ukraine. Das Kriegsgeschehen im Livebericht.

Bangen um Benedikt XVI.: Die Gesundheit des 2013 zurückgetretenen römisch-katholischen Kirchenoberhauptes hat sich in den vergangenen Tagen stark verschlechtert. Der amtierende Papst Franziskus ruft nun zu Gebeten für den 95-Jährigen auf. Mehr dazu.

Mini-Plus bei der Kinderbetreuung: Obwohl Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) einen „Rekordwert“ bejubelt, sind zwanzig Jahre alte Ziele weiterhin unerreicht. Opposition und Arbeiterkammer üben harte Kritik und fordern mehr Geld. Mehr dazu. [premium]

Einmal so ein schlechtes Jahr wie Elon Musk haben: Der Elektroautohersteller verkörpert jene Art des Kapitalismus, die es für viele zu zerstören gilt. Aber wer Musk nicht mag, muss seinen Tesla nicht fahren, muss nicht auf Twitter die Welt verbessern, muss keine Tesla-Aktien zu kaufen, meint Gerhard Hofer in der Morgenglosse.

Sind Sie bereit für die Therapie? Viele wollen sie, viele brauchen sie, manche brechen sie wieder ab: die Therapie. Heute wird für die Gesundheit gefroren, gezeichnet oder auf Virtual Reality gesetzt. Und damit nicht genug. Ein Streifzug von Sigmund Freud bis Physio im neuen Dossier.