Kriechmayrs Versprechen nach dem Stelvio-Ritt

Vincent Kriechmayr bewies mit dem Bormio-Sieg, dass mit dem Speed-Spezialisten, 31, auch bei der Courchevel-WM zu rechnen sein wird. Auf dem Weg zur Titelverteidigung warten noch Speed-Klassiker in Wengen, Kitzbühel und Garmisch.

Auf Vincent Kriechmayr ist in dieser Weltcupsaison weiterhin Verlass. Der Oberösterreicher ist nicht nur der einzige Siegfahrer im ÖSV, der 31-Jährige ist nach seinem Erfolg in Gröden und seit Mittwoch auch auf der legendären Stelvio-Piste von Bormio der einzige Medaillenanwärter für die nahe Ski-WM in Courchevel (ab 5. Februar). Weil das nach dem Maler Vincent van Gogh benannte Kraftpaket schon 2021 in Cortina d'Ampezzo das Speed-Double feiern konnte, ist es ihm auch zuzutrauen, dass er es in Frankreich wiederholen kann. Warum? Er gewann bereits die WM-Generalprobe beim Weltcupfinale im März, natürlich im Doppelpack mit Super-G und Abfahrt.