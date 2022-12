Die vergessene Armut vieler Griechen

(c) imago images/ZUMA Wire (Giannis Papanikos)

So wie hier nach der Finanzkrise stehen auch heute wieder viele bei den Sozialküchen an. (Archivbild)

Der österreichische Verein „Griechenlandhilfe“, ein Kind der griechischen Schuldenkrise, ist noch immer vor Ort und hilft, wo das brüchige Sozialsystem versagt.

Zehn Jahre ist es jetzt her, dass der österreichische Verein „Griechenlandhilfe“ gegründet wurde, und dass sich Mitgründer Erwin Strümpf zum ersten Mal auf den Weg machte, gespendete Hilfsgüter an Krankenhäuser und Sozialeinrichtungen im krisengeschüttelte Mittelmeerland zu liefern. Die Bilder von verelendeten Pensionisten und unterversorgten Spitälern rüttelten damals die öffentliche Meinung auf und ließen Bürger, aber auch Firmen in die Brieftasche greifen, um die steigende Zahl der Projekte zu stützen.

Die Sparmemoranden Griechenlands liefen inzwischen aus, die Wirtschaft wächst wieder, die Arbeitslosenzahlen gehen zurück – die „Griechenlandhilfe“ aber gibt es immer noch. Hat sich die Lage nicht normalisiert? Kann das EU-Land sich nicht selbst um seine sozialen Probleme kümmern?