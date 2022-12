Die Mehrheit will EU-Personenfreizügigkeit

Die Österreicher ziehen eine positive Bilanz zu den vier Freiheiten des Binnenmarkts und sehen auch die innereuropäische Niederlassungsfreiheit positiv.

Ob Milchverschlusskappen oder Allergenkennzeichnung: Der EU-Binnenmarkt mit seinem riesigen Reglement sorgt seit 30 Jahren für Kontroversen und manches Unverständnis über die Brüsseler Bürokratie. Faktum ist aber auch, er ist der wirtschaftliche Motor Europas. Die vier grenzüberschreitenden Freiheiten für den Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen waren eine Erfolgsgeschichte, zu der laut einer Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) auch eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher ein positives Verhältnis hat.

Wirtschaftlich hat Österreich ebenso wie alle anderen Mitgliedstaaten vom Binnenmarkt profitiert. Laut Auswertung der Wirtschaftskammer Österreich hat das Wegfallen der innereuropäischen Zollschranken und Handelsbeschränkungen die Exporte in andere EU-Länder mehr als verdreifacht. Auch sind die ausländischen Investitionen in Österreich seit der Teilnahme am Binnenmarkt ab dem EU-Beitritt 1995 erheblich gestiegen. Dadurch sind Tausende neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Für Konsumenten gibt es ein größeres und oft attraktiveres Angebot.