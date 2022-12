Der tiefe Fall der Tesla-Aktie

Drucken

Hauptbild • Harte Zeiten für Tesla-Chef Elon Musk. • REUTERS

Die Tesla-Aktie findet keinen Boden. Das Unternehmen scheint mit einem Absatzproblem zu kämpfen. Doch was steckt noch dahinter?

Auf sozialen Medien gehen die Wogen hoch, seit die ohnehin angeschlagene Tesla-Aktie am Dienstag um weitere elf Prozent abgestürzt ist. Auslöser war das Bekanntwerden einer geplanten Betriebspause im Jänner in Shanghai. Tesla scheint erstmals in seiner Geschichte ein Absatzproblem zu haben.

Das wirft die Frage auf: Ist das nur ein vorübergehender Effekt, der der anstehenden Rezession geschuldet ist? Oder sind Tesla-Autos generell weniger gefragt, weil die Konkurrenz aufgeholt hat und die Marke nach den umstrittenen Auftritten Elon Musks auf seiner neu erworbenen Plattform Twitter nicht mehr so attraktiv ist?