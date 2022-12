Übervoller Terminkalender: Die Tenniswelt wird zu kompliziert

Selbst wahren Tennisfans gelingt es kaum noch, den Überblick zu behalten. Genau darin lauert eine Gefahr.

Das Tennisjahr 2023 beginnt, wie das Tennisjahr 2022 geendet hat bzw. enden wird: Kompliziert. Gerade erst ist die neu geschaffene World Tennis League in Dubai mit einem Sieg von „Team Hawk“ und Dominic Thiem zu Ende gegangen, da steht schon der sich über elf Tage erstreckende United Cup in Brisbane, Perth und Sydney in den Startlöchern.

Dieser Mixed-Teambewerb mit Männern und Frauen ersetzt den ATP Cup, der nur drei Jahre im Kalender Platz fand und seines Zeichens wiederum der Nachfolgebewerb des Hopman Cups war. Nein, es ist wahrlich alles nicht so einfach zu durchschauen in dieser Tenniswelt, deren Schnelllebigkeit gegenwärtig einen neuen Höhepunkt erreicht hat.