Die auf Ebay gekaufte militärische Datenbank

Eine deutsche Hackergruppe ersteigert ein altes Gerät der US-Armee. Darin findet sie eine Speicherkarte mit tausenden biometrischen Daten aus dem „Krieg gegen den Terror“ in Afghanistan und dem Irak.

68 US-Dollar kostete das Gerät. Dass es überhaupt verkauft wurde, lässt sich bereits als Problem betrachten. Dem nicht genug, fand sich darin das nächste: eine Speicherkarte mit Namen, Fingerabdrücken und Iris-Scans von 2632 Personen. Sie stammen nicht nur von Menschen, die von den US-Behörden als Terroristen gesehen werden. Mit den Daten kann auch eine unbekannte Zahl an freiwilligen Helfern der US-Armee in Afghanistan und dem Irak biometrisch identifiziert werden. Auf einem weiteren Gerät fanden sich die Identifikationsmerkmale von zwei US-Soldaten – einer von ihnen ist sogar ein aktiver Geheimdienstmitarbeiter.

Insgesamt sechs ausgemusterte Scangeräte der US–Armee ersteigerte die deutsche Hackervereinigung Chaos Computer Club (CCC) in diesem Jahr auf der Online-Plattform Ebay. Keines von ihnen soll mehr als 200 US-Dollar gekostet haben. Zumindest eines wurde laut „New York Times“ vom Ebay-Anbieter aus alten Beständen der US-Behörden erworben. Nicht nur stand so militärisch sensibles Material öffentlich zum Verkauf – die US-Behörden hatten es auch noch unterlassen, die Speicherkarte zu entfernen oder sie zumindest zu formatieren.