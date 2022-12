Von Ballkleidern, Psychopharmaka und Krautfleckerln

Es war das Jahr, in dem die großen Fragen auf die kleinen stießen. Was hat uns die österreichische Politik gelehrt? Die wichtigsten Lektionen aus 2022.

Es war das Jahr, in dem wir erfuhren, dass ein Krieg in Europa ähnlich erwartbar unerwartet beginnt, wie das Leben der Queen endet, eine Strompreisbremse ein- und eine Impfpflicht ausgesetzt werden kann, Elon Musk und Winnetou sich wohl auf ein Packel hauen würden, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen, und Alexander Van der Bellen einen brauchbaren Western-Helden abgäbe, der es wortkarg rauchend mit sechs Männern zugleich aufnimmt. Es war das Jahr der großen Umwälzungen und kleinen Erkenntnisse. Was haben wir gelernt?

Dass es das Jahr war, in dem sich endlich jede und jeder eine Meinung zum Klimaschutz gebildet hat. Zum Beispiel die niederösterreichische Landeshauptfrau, Johanna Mikl-Leitner. „Jede und jeder kann bei sich selber anfangen“, erklärte sie am Rande des Klimagipfels Austrian World Summit in der Wiener Hofburg im Juni. „Das beginnt bei der Kleidung, dass man nicht zehn Ballkleider haben muss, sondern drei.“