Die nächsten 30 Yoga-Tage werden wieder nur 19 sein

Scheinen keinen Yoga-Challenge-Druck zu brauchen: Teilnehmer des World Yoga Day in New Delhi.

Gerade ist die beste Zeit, Vorsätze zu machen, die man höchstwahrscheinlich brechen wird. Fitness-Challenges sind keine Ausnahme.

Zum Thema gebrochene Neujahrsvorsätze müssten die Fitnessstudios dieser Welt ganz gutes Datenmaterial haben. So manches Abo, das im Februar wieder gekündigt wird, wird vermutlich jetzt abgeschlossen – in dieser seltsamen Zeit „zwischen den Jahren“, in der man von einem Fest ins andere treibt, ohne genau zu wissen, welcher Tag gerade ist, mit der tröstlichen Gewissheit, dass man für das Jahr 2022 nichts mehr tun kann, also jede Anstrengung eigentlich irrelevant ist, und der vagen Vorstellung, dass eh alles anders wird, wenn 2023 einmal da ist. Kein Wunder, dass die jetzt getroffenen Vorsätze nicht halten werden: Es sind Tage, die nicht wirklich zählen. In denen alles nicht so wirklich zählt.

So rolle ich mich – als Mitglied der Neigungsgruppe Wohnzimmer-Fitness – also zufrieden von der Couch auf die Matte und scrolle mich auf Youtube durch die vielen Videos, die sich anbieten, das nächste Beispiel meiner brüchigen Disziplin zu werden. „30 Tage Sixpack Challenge“, „100 Tage Fitness Transformation“, Hula-Hoop-Challenge? Das Gemeine ist ja, am Youtube-Verlauf lässt sich wunderbar die eigenen Chronologie des Aufgebens ablesen. Meine letzten „30 Days of Yoga“ währten bis Tag 19. Immerhin, von über fünf Millionen Leuten, die bei Tag eins dabei waren, haben vier schon vor mir kapituliert.

Trotzdem freue ich mich auf die Jänner-Challenge. Vollenden werde ich sie wahrscheinlich nicht, denke ich mir, während ich den herabschauenden Hund mache. Tag 20 wäre jetzt übrigens nachgeholt. Zählt natürlich nicht. Gezählt wird erst 2023 wieder.



