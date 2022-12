Sophie Reyer: Mich trösteten Schweine aus Marzipan

(c) Picturedesk/ ullstein - Lange / Ullstein Bild

„Ich fror, zitterte, verlor immer wieder einen meiner Stöcke und konnte mit den anderen in keiner Weise mithalten.“

In der Stadt ist es laut und auf dem Land tut die Stille weh. Autorin Sophie Reyer erinnert sich in Ihrem Text an verschiedene Silvester-Szenarien mit gemischten Gefühlen. Ihr Vorsatz für 2023 ist „Frieden schaffen, soweit ich es kann - innen und außen.“

Schnitt und Ton: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Sprecher: Klemens Patek, Julia Pollak