Horst Ebenhöh, ein Meisterrätselhafter Hörabenteuer

Der Wiener Komponist starb 92-jährig an seinem Arbeitstisch über einer Stefan-Zweig-Oper.

Die Musik hatte es schon dem Wiener Buben angetan. Doch seine Karriere wurde immer wieder unterbrochen. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Familie nach Westböhmen gebracht, wo kein Klavier zur Verfügung stand. Nach 1945 wieder zurück, gesellte sich zum Studium am Konservatorium auch eine Ausbildung als Musik- und Geografieprofessor: Horst Ebenhöh wählte als Brotberuf den des Gymnasialprofessors.

An ein Kapellmeisterstudium, wie Josef Krips es ihm nahegelegt hatte, war nicht zu denken. Erst nach seinem 60. Geburtstag widmete sich Ebenhöh nur noch dem Komponieren. Ein Werkkatalog von weit über 100 Opusnummern lag damals bereits vor, manche nach klassischem Muster ganze Werkgruppen zusammenfassend. Doch war Ebenhöh alles andere als ein Neoklassizist. Zwar leugnete seine Musik nie die Verwurzelung in der österreichischen Tradition. Doch gibt es kaum eine Komposition, in der er nicht seine an vielen Reisen – vor allem nach Asien – geschulte Fantasie schweifen ließ.

Ebenhöhs Stücke sind allesamt Hörabenteuer, die kaum je jenen Verlauf nehmen, den der gelernte Klassik-Konsument vorausahnen könnte. Auf raffinierte Weise gelingt es dem Komponisten zwar immer, auch kühne harmonische Verläufe logisch klingen zu lassen, doch erinnert nichts an klassische Formwelten. Immer treiben energetische Rhythmik und ein Vexierspiel mit Klangfarben unerwarteten, oft improvisatorisch wirkenden Richtungen zu.

Vom Lied bis zum großen Oratorium hat Ebenhöh sich ein breites Spektrum erobert. Am vergangenen Dienstag ist er 92-jährig über der Arbeit an der Neufassung seiner Stefan-Zweig-Oper „Virata“ gestorben.

(sin)