Rumänien führt Übergewinnsteuer für Energiesektor ein

Rumänien führt eine Übergewinnsteuer für die Erdöl-, Erdgas- und Kohlebranche ein. Dazu hat die Regierung in Bukarest am Mittwochabend eine Eilverordnung erlassen, mit der das Land eine Verordnung der EU zur Eindämmung der hohen Energiepreise umsetzen will. In Rumänien treten Eilverordnungen sofort in Kraft, können aber nachträglich vom Parlament gekippt werden.

Der Steuersatz für die Übergewinne liegt demnach bei 60 Prozent. Besteuert wird der Gewinn-Anteil eines Unternehmens, der dessen Durchschnittsgewinn der Jahre 2018-2021 um mehr als 20 Prozent überschreitet. Die Regelung betrifft auch das laufende Jahr 2022. Nach Schätzung des Finanzministeriums in Bukarest könnten dabei 3,9 Milliarden Lei (rund 796 Mio Euro) zusammenkommen. Mindestens 70 Prozent dieser Summe solle in erneuerbare Energien und in die Verbesserung der Effizienz herkömmlicher Energiequellen investiert werden.

(APA/dpa)