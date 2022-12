Der Vogel-Strauß- Inflationsgalopp

Was gibt der heurige Rückblick her? Krisen, Krisen, Krisen. Nicht nur in einem Rückblick, sondern auch in einer 360-Grad-Umschau. Zum Beispiel Europas Wirtschaftspolitik: Unabhängigkeit von anderen Weltregionen zwecks sicherer Versorgung? Stärkung der Industrie, der Forschung, der Produktion? Fehlanzeige. Nichts ist passiert in den vergangenen 365 Tagen. Stattdessen eine 360-Grad- Vogel-Strauß-Politik.

Einstweilen galoppiert die Inflation auch noch vorbei am Vogel Strauß. Alles wird teurer und stellt Private wie Unternehmen vor immer größere Herausforderungen. Egal ob die Papier-, Nahrungsmittel-, Elektronik- oder – besonders heikel – die pharmazeutische Industrie. Letztere hat zudem das Problem der restriktiven Preisregularien, die Weitergabe von Kostensteigerungen ist dadurch unmöglich. Das ist schlecht für die Versorgung, die Patienten und die Unternehmen.

Wollen wir unabhängiger werden, muss der gute Vogel Strauß, nennen wir ihn Politik, den Kopf aus dem Sand bekommen und selbst losgaloppieren, und zwar mit einem Plan. Ansonsten schauen wir in einem Jahr auf einen Tsunami und eine allseitige Ödnis zurück.