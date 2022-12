Zuversicht gibt es nur gemeinsam

Ja, die Zeiten waren schon einmal besser. Die vielen Herausforderungen sind mittlerweile im Alltäglichen angekommen, die Krisen wechseln einander nicht mehr ab, sie kommen und beschäftigen uns gleichzeitig.

Eine erschöpfte Stimmung macht sich breit. Wir könnten auch an dieser Stelle wieder einmal das berühmte Glas Wasser bemühen: Ist es nun halb voll, halb leer oder hat es überhaupt schon einen kleinen Sprung? Jetzt die große Zuversicht auszurufen und den Blick nach vorne zu richten, ist so eine Sache. Wie viel Optimismus ist aktuell erlaubt, ohne sich dabei die Welt schöner zu reden als sie wirklich ist? Aber vielleicht sind wir genau jetzt auf einem turbulenten Weg in eine positivere Zukunft.

Zuversicht hat nicht nur mit der optimistischen Sicht ein paar Einzelner zu tun, sondern ist das Ergebnis von vielen, die mit ähnlicher Erwartung in die Zukunft blicken. Wir haben um einiges mehr in der eigenen Hand, die Dinge zum Besseren zu wenden, als wir womöglich glauben. Krisen bewältigen wir am Ende des Tages nur zusammen, auf der gemeinsamen Suche nach der besten Lösung. Bleiben wir gelassen, die Chancen sind größer als die Probleme.