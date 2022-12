Veränderung aktiv gestalten

Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen sind unentbehrlich für Wirtschaft, Steuersystem und Kapitalmarkt. Deshalb entwickeln wir unsere Berufsbilder und -ausübung weiter, um zukunftsfit zu bleiben.

Wer angesichts des Personalkräftemangels als modern und attraktiv gelten will, muss sich mit dem technologischen und gesellschaftlichen Wandel und den tiefgreifenden Änderungen der Arbeitswelt auseinandersetzen. Work-Life- Balance, persönlich erfüllende und gesellschaftlich relevante Arbeit sowie damit verbundene Werte sind für junge Menschen oft wichtiger als finanzielle Anreize.

Als Freie Berufe sind wir es gewohnt, gesellschaftliche Verantwortung zu tragen. Dazu gehört für uns, eine sozial gerechte, gleichberechtigte Arbeitswelt zu schaffen. Chancengleichheit für alle, ohne Rücksicht auf Geschlecht, Religion, Herkunft, Behinderung oder sexuelle Identität. Diese Haltung wollen wir nicht nur in unserer Vorbildwirkung, sondern künftig auch in unserem Namen nach außen tragen und als „Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen“ zur Bewusstseinsbildung im Berufsstand und in der gesamten Bevölkerung beitragen.