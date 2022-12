2023 nichts Neues?

Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Nach einem überaus guten Start wurden wir durch einen furchtbaren Krieg erschüttert.

Seither machen uns die Energiekrise als Folge der gewaltsamen Auseinandersetzung in der Ukraine, anhaltende geopolitische Spannungen, Zinsschritte der Notenbanken FED und EZB, beeinträchtige Lieferketten und nicht zuletzt die hohe Inflation zu schaffen. Wer hat da schon die Ruhe, um an Veranlagung zu denken? Und dennoch, gerade jetzt in einer he- rausfordernden Zeit für Kapitalmärkte, ist es sinnvoll, sich mit dem Thema zu beschäftigen. So gibt es seit vielen Jahren wieder Zinsen. Auch wenn die Anleihenmärkte durch die steigenden Renditen gelitten haben, ist für jene, die nicht von weiteren großen Zinsanstiegen ausgehen, ein passables Einstiegsniveau erreicht.

Anleihen und Anleihefonds erleben eine Renaissance. Aber auch Aktien sind interessant. Die aktuellen Gewinnprognosen globaler Konzerne sind nicht so schlecht, wie es das Umfeld erwarten lässt. Wer in Tranchen einsteigt, vermeidet das Risiko den richtigen Einstiegszeitpunkt finden zu müssen und kann gleichzeitig vom Durchschnittskosteneffekt profitieren. Alles in allem kann unter diesen Voraussetzungen 2023 ein Anlagejahr werden, in dem Anleger:innen durchaus profitieren könnten.

*Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhalten.