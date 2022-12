Die Macht der Innovation

Das Jahr 2022 war wieder von gro­ßen Herausforderungen geprägt: wirtschaftliche und politische Un­sicherheiten haben auch vor der Gesundheitsbranche keinen Halt ge­macht – Stichwort Lieferengpässe oder humanitäre Hilfe für die Ukra­ine.

Wir haben trotzdem jeden Tag weiter daran gearbeitet, das Beste für all jene zu erreichen, die auf Gesund­ heitslösungen angewiesen sind. Bei­ spielsweise haben wir einen neuen Immunisierungsansatz für Infektio­nen entwickelt, die durch das Re­spiratorische Synzytial Virus (RSV) verursacht werden; ein Virus, der die Atemorgane befällt und in diesem Winter stark kursiert. Die Ergeb­nisse der klinischen Studien fallen sehr positiv aus und würden einen Paradigmenwechsel im Umgang mit dieser Krankheit darstellen.

Solche Erfolge sind vor allem ein Resultat ausgezeichneter Arbeit all unserer Mitarbeiter:innen und ich bin stolz, dass sie die Hürden dieses Jahr so gut gemeistert haben. Schließlich sind sie es, die unsere Therapien (wei­ter)entwickeln und so die Kräfte im Gesundheitswesen unterstützen! Wir blicken zuversichtlich in ein neues Jahr 2023 mit dem Vorsatz, alles, was kommt, gemeinsam zu meistern und erneut Großartiges zu leisten!