Die Zukunft gestalten

Seit bald drei Jahren sind wir mit einer immer schnelleren Abfolge akuter Krisen im Zusammenspiel mit den tiefgreifenden Änderungen durch Megatrends konfrontiert.

Die Rahmenbedingungen werden dabei auch 2023 volatil bleiben. Umso wichtiger ist es, auf die Erfolge der letzten Jahre hinzuweisen: Gemeinsam haben wir – als Gesellschaft und Wirtschaft – diese Herausforderungen gut gemeistert. Das ist die Basis, auf der wir in die Zukunft blicken können. Es ist auch die Basis, heute das Morgen proaktiv zu gestalten. PALFINGER investiert dazu gezielt in Forschung und Entwicklung sowie in seine Technologiezentren. Gleichzeitig intensivieren wir unsere Angebote an Aus- und Weiterbildung, um einen Pool höchst qualifizierter Talente aufzubauen.

Als eines der Investitionsprojekte schafft das neue und moderne Ausbildungszentrum „PALFINGER Campus“ in Lengau 200 Lehrstellen, die sich auf Digitalisierung, Software Entwicklung sowie Industrie 4.0 konzentrieren. Und: PALFINGER setzt sich Ziele. Mit der Vision & Strategie 2030 treiben wir die Elektrifizierung und Digitalisierung unserer Produkte und Lösungen voran, eröffnen neue Geschäftsfelder und streben 2030 einen Umsatz von drei Milliarden Euro an. Denn es gilt: Wie die Zukunft wird, liegt in unserer Hand.