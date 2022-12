Nachhaltige Beratung in herausfordernden Zeiten

Die wirtschaftliche Gesamtsituation ist aktuell mehr als herausfordernd – Besonnenheit und Weitsicht sind gefragt – das Ziel eines langfristigen Wertzuwachses und eine nachhaltige Anlageausrichtung sind zentral geworden.

Unsere hochqualifizierten Beraterinnen und Berater arbeiten eng mit Spezialisten aus dem hauseigenen Asset Management zusammen, um ganzheitliche Lösungen für alle Lebensphasen zu erarbeiten. Mittlerweile tragen sämtliche Hypo Vorarlberg Fonds das yourSRI- Transparenzsiegel (SRI = Socially Responsible Investment), welches von der FE Fundinfo (Liechten- stein) AG vergeben wird. Das überzeugt nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, sondern auch die Tester des Münchner Fachmagazins Elite Report.

So wurden wir bereits zum 12. Mal in Folge als einer der besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum mit der Höchstnote „summa cum laude“ ausgezeichnet. Mit der gegebenen Struktur und nachhaltigen Orientierung sehen wir trotz des schwierigen Marktumfelds zuversichtlich in die Zukunft.