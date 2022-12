Disruption gemeinsam managen

In Zeiten des Umbruchs wird die Gegenwart besonders unübersichtlich. Jahresende und -anfang sind daher ein guter Zeitpunkt, um innezuhalten und eine Standortbestimmung durchzuführen.

Für Unter- nehmenslenker:innen wird einerseits vorausschauende, andererseits flexible Planung immer wichtiger, vor allem, wenn sich Krisen gegenseitig überlagern. Nur: Wie plant man in einer Welt, die von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit geprägt ist? Wie bereitet man sich auf Entwicklungen vor, zu denen es noch keine Erfahrungswerte gibt? Wir können die großen Herausforderungen der Gegenwart nicht im Alleingang lösen, sondern nur gemeinsam mit allen relevanten Stakeholdern.

Nur in diversen Teams, in denen möglichst viele unterschiedliche Talente und Perspektiven aufeinandertreffen, finden wir die besten Ideen. Kombiniert mit der richtigen Technologie – also human-led und techenabled – entstehen aus diesen Ideen zukunftsfähige Konzepte für die drängendsten Probleme unserer Zeit. Denn wachsender Unsicherheit begegnen wir am besten mit dem Gegenteil von Angst: Vertrauen – ineinander, in unsere Zusammenarbeit und in die Zukunft.