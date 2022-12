Neue Normalität?

Wer zum letzten Jahreswechsel vor der Inflation warnte, weiß heute, wie es Kassandra ergangen sein muss, als sie den Untergang Trojas vorhersagte.

Diesen Jahreswechsel sind wir mitten in der neuen Normalität, welche bisherige Feigenblattthemen auf die Schreibtische der Entscheidungsträger:innen bringt. Steigende Lebenserhaltungskosten werden zu einer enormen Belastung für Haushalte in ganz Österreich. Wenn die Fernwärme die Preise verdoppelt, geht es nicht um Greenwashing, sondern leider oft um das wirtschaftliche Überleben. Wer mit Immobilien zu tun hat, braucht im kommenden Jahr daher Antworten auf diese Herausforderungen.

Raus aus Gas, raus aus Öl, hin zu nachhaltiger Energieversorgung mit planbaren Kosten! Das kann im Neubau, wie etwa in unserem Bürostandort im HoHo Wien, einem in Holzhybridbauweise errichteten Gebäude mit LEED- Zertifizierung in Gold, oder durch klimagerechte Revitalisierung und Sanierung von bestehenden Immobilien geschehen. Das ist langfristig im gemeinsamen Interesse von Nutzer:innen wie Eigentümer:innen. Immobilien bieten bei hoher Inflation Sicherheit und können zur Klimawende beitragen. Für uns ist klar: Die Verbindung von Nachhaltigkeit und Investment wird die neue Immobiliennormalität.