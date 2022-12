Österreich wird zu Biotech-Powerhouse

2022 feiert invIOs den ersten Geburtstag – unser Fokus auf die Entwicklung innovativer Krebstherapien bleibt, auch wenn unser Branding nach der Spaltung von APEIRON Biologics neu ist.

Die Veröffentlichung der ersten klinischen Daten unseres Hauptprojekts auf der prestigeträchtigen SITC- Konferenz in Boston war ein Höhepunkt – unsere innovativen Krebstherapien zeigen Wirkung. invIOs ist wie viele andere Unternehmen Mitglied des neu gegründeten Verbands BIOTECH AUSTRIA, der das Ziel hat, Österreich als Biotech-Exzellenzzentrum zu etablieren.

Österreichische Biotech-Unternehmen setzen ihren Wachstumskurs ungebrochen fort – es ist eine großartige Zeit, in der Biotechnologie tätig zu sein. Die wissenschaftlichen Durchbrüche in unterschiedlichen Bereichen der Biotech-Branche treiben die Vielfalt der Expansion in Österreich. Die wichtige Rolle, die die Biotechnologie für die Gesundheit unserer Bürger und die heimische Wirtschaft spielt, wird vermehrt wahrgenommen und spiegelt sich in einer erhöhten Unterstützung der Regierung wider. Ich freue mich darauf, dass diese Erfolgsgeschichte im Jahr 2023 und weit darüber hinaus fortgesetzt wird.