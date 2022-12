Zurück zum Realismus

Das Recht und die Pflicht zu Eigenverantwortung sind Wesen einer liberalen Gesellschaft. Mit der Corona-Pandemie wurde die Eigenverantwortung in den Mittelpunkt vieler Diskussionen gerückt.

Nur scheint dies bei vielen Bürger:innen und Unternehmer:innen wieder in Vergessenheit geraten zu sein. Rufe nach Preisdeckeln, Förderungen, Indexierungen und Zusatzsteuern auf sogenannte Übergewinne sind der vorherrschende Tenor. Keine Frage, der Staat hat in der Krise, deren Ausmaß niemand vorhersehen konnte, vieles geleistet und er hat seine Verpflichtungen. Es ist aber wie so oft das Maß der Verhältnismäßigkeit, das zu diskutieren ist. Denn wo zieht man in einer sozialen oder ökosozialen Marktwirtschaft die Grenzen?

Diese scheinen verwischt, wenn nicht sogar ganz verloren gegangen zu sein. Was wir brauchen, sind weniger staatliche Eingriffe, weniger politische Willkür sowie mehr Eigenverantwortung, die zu mehr Wettbewerb und damit zu klugen und sinnvollen Investitionsentscheidungen führt. Es bleibt zu hoffen, dass wir im Jahr 2023 wieder zurück zu einer rationalen Betrachtung unserer Realität finden und die Tugenden der Eigenverantwortung öfter hochhalten.