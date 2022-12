Apotheken: Um wichtige Erfahrungen reicher geworden

Enough is enough. Nach mehr als zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie ist es an der Zeit, dass Österreichs Apotheken aus dem Notfall-Management der Pandemie ausbrechen, den Weg in die Endemie mit einschlagen und neue Pfade im Bestreben, den Menschen die beste Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, beschreiten.

Der große Imageschub in der Öffentlichkeit, den die Apothekerschaft zuletzt erfahren hat, ist angesichts ihrer großartigen Leistungen im Kampf gegen Covid mehr als verdient. Wir haben unsere Dienstleistungen für die Bevölkerung angepasst und erweitert sowie parallel dazu unsere Erfahrungen im Rahmen der Corona-Taskforce und in GECKO öffentlich und politisch eingebracht. Die Berufsgruppe der rund 6.800 Apothekerinnen und Apotheker hat auch selbst wichtige Erkenntnisse gewonnen. Das hilft uns, noch besser zu werden.

Wir werden anno 2023 trotz schwierigster wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, wie etwa den Verfall der Margen und der fehlenden Möglichkeit, die massiv gestiegenen Personal- und Energiekosten weiterzugeben, wie gewohnt Tag und Nacht den Menschen helfend zur Seite stehen.