Wir erwarten Positives für 2023

2022 war eines von nur vier Jahren innerhalb der letzten hundert, in dem sowohl Aktien als auch Anleihen deutlich an Wert eingebüßt haben.

Für Anleger ohne professionelle Strategie war es ein sehr herausforderndes Jahr. Mit einer rechtzeitigen defensiven Positionierung und der Auswahl an resilienten Investments konnten wir aber auch in diesem schwierigen Umfeld die Verluste deutlich eingrenzen. Wir sind für 2023 aufgrund positiver technischer Indikatoren wieder vorsichtig optimistisch für Aktien als auch Anleihen. Es bedarf allerdings der Verbesserung von fundamentalen Wirtschaftsdaten wie Inflation und Unternehmensgewinne, damit nachhaltiges Wachstum an die Börsen zurückkehrt.

Wir sind überzeugt, dass dies im Laufe von 2023 eintreten wird. Eine etwaige Rezession in den USA und auch in Europa wird voraussichtlich mild ausfallen. Gepaart mit fallenden Inflationserwartungen ergibt sich sowohl Potenzial für Anleihen, die erstmals wieder für reale Renditen sorgen könnten, als auch für Aktien, welche von einem freundlicheren Umfeld profitieren und die Verluste von 2022 wieder wettmachen sollten. Wir empfehlen deshalb, Ihr Portfolio fit für 2023 zu machen.