Sicherheit und Stabilität

Die österreichische Versicherungswirtschaft hat sich auch in den letzten Jahren, trotz Corona-Krise und aktuell trotz Ukraine-Krieg, Inflationsschub und volatiler Kapitalmärkte, als stabiler Faktor in der heimischen Wirtschaft bewiesen.

In Österreich bestehen über 50 Millionen aufrechte Versicherungsverträge und allein im Jahr 2021 wurden über 15 Milliarden Euro an Leistungen an unsere Kund:innen ausbezahlt. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich einmal mehr, dass Versicherungen ihre Kundenversprechen einhalten und sowohl für Privatkunden als auch für Firmenkunden verlässliche Partner sind. Darüber hinaus wirken sie auch stabilisierend auf die Finanzmärkte, da sie langfristig hohe Vermögenswerte in Staatsanleihen, Immobilien, Beteiligungen oder Aktien investieren und somit ein wichtiger Impulsgeber für die heimische Wirtschaft sind.

Die österreichische Versicherungswirtschaft hat die Corona-Krise aus eigener Kraft gemeistert. Kein Unternehmen hat die Hilfe des Staates in Anspruch genommen. Mittels schneller und unbürokratischer Leistungsauszahlungen sorgt zudem die heimische Versicherungswirtschaft rasch für Liquidität und wirkt somit stabilisierend für die Wirtschaft.