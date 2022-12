Mit Zuversicht ins neue Jahr 2023

Ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. Optimistisch und getragen von einer deutlich spürbaren Aufbruchstimmung, bestärkt durch positive Prognosen aus der Wirtschaft, sind wir in das Jahr 2022 gestartet.

Doch dann kam der 24. Februar und plötzlich waren wir mit Ereignissen konfrontiert, die wir zumeist nur theoretisch und aus der Geschichte kannten. Der Krieg mitten in Europa und die daraus resultierenden Folgen beeinflussen nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern auch jede und jeder Einzelne von uns ist unmittelbar davon betroffen.

Wir als Grazer Wechselseitige Versicherung haben in unserer mehr als 190-jährigen Unternehmensgeschichte schon viele Krisen miterlebt und wissen daher, dass es gerade in Zeiten widriger Umstände, geprägt von hohen Inflationsraten und Höchstpreisen im Energiebereich, wichtig ist, fokussiert zu bleiben und seine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Trotz sich ständig verändernder Rahmenbedingungen starten wir zuversichtlich in das neue Jahr 2023 und wir werden unverändert und mit Freude sowie mit voller Kraft unseren Kundinnen und Kunden zur Seite stehen.