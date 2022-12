Klassik für Taktlose: Was man über das Neujahrskonzert wissen muss

Katrin Nussmayr will die Klassikwelt besser verstehen und stellt Fragen.

Wie hat’s begonnen, wie wurde es zum internationalen Phänomen – und worauf sollte man am 1.1.2023 hören? Eine Podcast-Folge zum wahrscheinlich berühmtesten Konzert der Welt.

Zum 83. Mal geht in wenigen Tagen das Neujahrskonzert über die Bühne des Wiener Musikvereins – diesmal unter dem Dirigenten Franz Welser-Möst und mit einem Programm, das fast ausschließlich aus Premieren besteht. In einer neuen Folge von „Klassik für Taktlose“ widmen sich Katrin Nussmayr und Wilhelm Sinkovicz der Geschichte des Neujahrskonzerts und hören schon einmal in ein paar Highlights des kommenden Konzerts hinein.

Dazwischen geht es um die Traditionen und neueren Entwicklungen des Neujahrskonzerts, das erstmals 1939 unter den Nazis stattfand, um die Eigenheiten der Strauss-Brüder, deren Walzer stets im Zentrum des Programms standen, und um die Frage, warum es so lange gedauert hat, bis nun auch der Mädchenchor der Wiener Sängerknaben mit den Philharmonikern auf die Bühne darf.

Zu hören sind Ausschnitte aus folgenden Aufnahmen:

Joseph Strauß: „Auf Ferienreisen“

Wiener Philharmoniker, Clemens Krauss - Neujahrskonzert 1954 (archiphon)

Edaurd Strauß: „Wer tanzt mit“ op 251

Wiener Johann Strauß Orchester, Johannes Wildner (Eigenproduktion des Orchesters)

Joseph Strauß: „Die Zeisserln“ op. 114

Slowakisches Staatsorchester, Christian Pollack (Naxos)

Joseph Strauß: „Helden-Gedichte“ op. 87

Slowakisches Staatsorchester Kaschau, Manfred Müssauer (Naxos)

Soseph Strauß: „For Ever“ op. 193 (arr. G. Wirth)

Wiener Sängerknaben, Salonorchester Alt Wien - Gerald Wirth (DG)

Joseph Hellmesberger: Danse diabolique

Wiener Philharmoniker, Mariss Jansons (Sony)

Carl Michael Ziehrer: „In lauschiger Nacht“ op. 488

Berliner Symphoniker, Robert Stolz (RCA)

Eduard Strauß: Auf und davon op. 73

Wiener Johann Strauß Orchester, Franz Bauer-Theußl (Naxos)

„Klassik für Taktlose“ ist Teil des Podcasts „Musiksalon“ und erscheint alle vier Wochen.