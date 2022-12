Drei Jahrzehnte führend in der Vermögensverwaltung

Am 31. 12. 1992 – vor exakt 30 Jahren – wurde die Schoellerbank Vermögensverwaltung gegründet. Die Idee war damals, für unsere Kund:innen bei der Geldanlage die „Spreu vom Weizen“ zu trennen.

Dabei haben wir von Beginn an einen kompromisslosen Qualitätsanspruch formuliert, den wir seither konsequent weiterentwickeln. In den letzten drei Jahrzehnten konnten wir damit unsere Kund:innen noch in jeder Krise erfolgreich vor vermögensvernichtenden Fehltritten bewahren.

Die Erfahrung und Expertise haben uns nicht nur viele zufriedene und treue Kund:innen eingebracht, sondern auch alle wichtigen Auszeichnungen der Finanzbranche: Die Schoellerbank ist mit den häufigen Anerkennungen bei unabhängigen internationalen Branchentests seit Jahren die meistausgezeichnete Privatbank Österreichs und unterstreicht damit immer wieder ihre Rolle als führender Wealth-Manager des Landes. Das Jubiläum der Schoellerbank Vermögensverwaltung ist für uns Anlass und Auftrag zugleich, für den Wohlstand unserer Kund:innen weiterhin stets Bestleistungen zu erbringen.