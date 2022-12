Unser Zusammenhalt macht mich stolz

Wer hätte Anfang 2022 gedacht, dass die Covid-19-Pandemie so bald in den Schatten gestellt würde? Und doch waren wir seit dem 24. Februar mit einer Herausforderung konfrontiert, die vor allem niemand gewünscht hatte: dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Als größte Versicherungsgruppe in CEE mit drei Gesellschaften in der Ukraine hat dieser Krieg die VIG direkt betroffen. Gleich nach Kriegsbeginn haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den ukrainischen Kollegen und ihren Angehörigen zu helfen: bei der Flucht, mit Unterkünften, mit eigenem Hilfsfonds für den Wiederaufbau und mehr. Die unglaubliche Solidarität aller Mitarbeiter und der Zusammenhalt in unserer Gruppe haben mich sehr stolz gemacht!

Die wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen des Krieges spüren wir bis heute, vor allem die Teuerung. Unsere gute Aufstellung, die breite Diversifikation und der engagierte Einsatz aller helfen uns, auch diese Situation gut zu managen. Die auf Stabilität und Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie hat sich bewährt, wie erneut gute Geschäftsergebnisse zeigen. Auch in schwierigen Zeiten bleiben wir ein stabiler und verlässlicher Partner!