2023, das Jahr der Erneuerbaren

Von einer Preiskrise zu einer Versorgungskrise – die E-Wirtschaft blickt auf ein bewegtes Jahr zurück, eine Wirtschaftskrise könnte folgen.

Angesichts der dramatischen Entwicklungen an den Energiemärkten ist rasches Handeln weiterhin geboten, denn ob die gesetzten Maßnahmen – von Energiekosten- ausgleich bis Stromkostenbremse – reichen, wird sich erst zeigen. Die E-Wirtschaft würde einen zeitlich begrenzten, stabilisierenden Eingriff in den europäischen Strommarkt, der Kunden entlastet und Planungssicherheit schafft, jedenfalls unterstützen.

Doch so wichtig rasches Handeln angesichts der vorherrschenden Dynamiken ist – es dürfen auch langfristige Ziele nicht aus den Augen verloren werden. In sieben Jahren soll Österreich vollständig mit erneuerbarem Strom versorgt werden, 2040 soll das Land klimaneutral sein. Dafür muss sich die erzeugte Strommenge verdoppeln und die installierte Leistung verdreifachen. Damit diese Vision gelingen kann, braucht die E-Wirtschaft ein stabiles Umfeld und die richtigen Rahmenbedingungen. Die Branche kann und will in unsere Energiezukunft investieren – machen wir 2023 zum Jahr des Erneuerbaren-Ausbaus!