… bringt die besten Zinsen, sagte einst Benjamin Franklin. Gerade in unsicheren Zeiten, wie jenen, in denen wir uns aktuell bewegen, ist eine Investition in Wissen und Bildung von höchster Relevanz.

Dro- hende Energieknappheit, Inflation, Krieg, Klimakrise – diese Themen sind präsenter denn je. Umso wichtiger ist es, jetzt in die eigene Zukunft zu investieren statt in billige Konsumgüter. Die Trends in der Weiterbildung bleiben jedenfalls weiterhin ungebrochen: 1. interdisziplinäres, vernetztes Wissen, 2. digitale Skills sowie 3. Themen, um zukünftige Herausforderungen zu meistern.

Mit unserem vielfältigen Angebot an postgradualen Weiterbildungen von Risikoprävention und Katastrophenmanagement über Psychotherapie, Klinische Pharmazie, Datenqualitätsmanagement und Europäische Studien bis hin zu Wohn- und Immobilienrecht sehen wir, dass der Wunsch nach Weiterbildung und Professionalisierung nicht mit Anfang 20 endet. Für 2023 planen wir neue Weiterbildungen in Bereichen, die aus meiner Sicht wesentlich für die Zukunft sind: Vernetzung, Gesundheit, Diversität, Digitalisierung, Resilienz sowie Globalisierung.