Innovativ bleiben!

Um langfristig als Familienunternehmen erfolgreich zu sein, erfindet sich MED TRUST immer wieder neu. Innovation sind nicht nur neue Produkte, sondern vor allem Service-Systeme, die helfen unseren Kunden das Leben zu erleichtern.

Im Jahr 2022 waren es die Markteinführungen der Wellion MICRO-PUMP Insulinpumpe und im Jahr 2023 wird es unter anderem der Wellion SENSOR zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung sein. Die beiden Produkte revolutionieren den Diabetesmarkt und steigern die Lebensqualität vieler Patienten. Durch die stetige Innovation ist MED TRUST mit der eigenen Marke „Wellion“ ein fixer Bestandteil am europäischen Diabetesmarkt, dessen Arbeit mehrfach belohnt wurde.

Im Oktober holte sich MED TRUST im Burgenland den hervorragenden 1. Platz beim Austria’s Leading Companies Award und ist somit das beste international tätige Unternehmen. Flexibilität und Innovation waren das Konzept in der 25-jährigen Firmengeschichte und werden auch die Zukunft gestalten. Wir sind als Familienunternehmen mit eigenen Niederlassungen in 13 Ländern und Distributoren in mehr als 80 Ländern sehr gut auf die nächsten Jahre vorbereitet und freuen uns jetzt schon auf die Aufgaben in den nächsten Jahren. Vielen Dank an alle MED TRUST Mitarbeiter.