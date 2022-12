Beratung digital und analog – der Mensch im Mittelpunkt

Etwas weit ausholend kann man durchaus sagen, dass das Wesen der notariellen Tätigkeit seit Jahrhunderten besteht: Die Beratung von Menschen, die wichtige und lebensweisende Entscheidungen treffen müssen.

Das Festhalten der Ergebnisse in rechtssicherer Form und die sorgfältige Übermittlung an die befassten Stellen. Egal ob auf Papier oder am PC, ob beim Treffen im lokal ansässigen – und analogen – Notariat oder im digitalen Raum: Unsere notarielle Verantwortung ist und bleibt unverändert wichtig für ein funktionierendes Rechtssystem und die darin lebenden Bürgerinnen und Bürger. Manchmal wird die digitale Identität, manches Mal die Blockchain als Lösung aller Unsicherheit im Netz gesehen.

Künstliche Intelligenz scheint uns das Denken (bald) abnehmen zu wollen. All das klingt gut und praktisch, wird viele Prozesse vereinfachen und uns im Alltag als Werkzeug dienen. Aber wenn es wirklich wichtig ist, wenn es um den unparteilichen Ausgleich von Interessen und individuelle Lösungsfindung geht, dann ist der Mensch durch nichts ersetzbar.