Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft

In einem Jahr multipler globaler Krisen dürfen wir eine der größten Herausforderungen nicht aus den Augen verlieren: den Klimawandel.

Unsere Allianz Klimaschutz-Studie hat gezeigt, dass 61 Prozent der Österreicher:innen überzeugt sind, dass der Klimawandel unsere größte Bedrohung in den nächsten 20 Jahren ist. Auch wenn sich dieses Ergebnis aufgrund des Angriffskrieges Russlands sicherlich etwas verschoben hat, so ist Nachhaltigkeit das zentrale Zukunftsthema. Bei der Allianz Österreich haben wir unsere Investmentstrategie 2014 neu gedacht, seither schichten wir unsere Kund:innengelder Schritt für Schritt in grüne Bereiche um.

Wir alle sind gefordert, sofort und konsequent zu handeln – auf Seiten der Wirtschaft mit einer nachhaltigen Ausrichtung des Kerngeschäfts, seitens der Politik z. B. mit steuerlichen Anreizen für nachhaltige Investitionen oder jede und jeder Einzelne mit einer klimabewussten Lebensweise. Nur so können wir auch nachfolgenden Generationen eine lebens- werte Zukunft ermöglichen.