ÖGUSSA – die erste Adresse, wenn es um Edelmetalle geht

Die ÖGUSSA wurde 1862 in Wien gegründet und ist Österreichs Marktführer in Edelmetallverarbeitung und Recycling.

Die verwendeten Edelmetalle stammen zum größten Teil aus dem eigenen Recycling von in Europa gesammeltem Altmaterial. Solcherart ressourcenschonend wiedergewonnene Edelmetalle sind jeder Art von Minenmaterial ethisch und in Bezug auf die Umweltauswirkungen weit überlegen. ÖGUSSA Goldbarren „Made in Austria“ als Investment – umsatzsteuerfrei erwerben. Gold wird seit jeher als Krisenwährung gesehen und nach wie vor in unsicheren Zeiten als „sicherer Hafen“ bezeichnet.

Wir leben derzeit in einer sich sehr schnell wandelnden Zeit und wahrscheinlich kann niemand eine seriöse geopolitische Vorhersage treffen. Die Nachfrage nach physischem Gold ist nach wie vor sehr hoch. Am Produktionsstandort in Wien werden Goldbarren in elf Größen von 1 bis 1000 g hergestellt. Bevorzugt werden derzeit der Unzen-, 50- und 100 g-Barren. Ein weiterer Vorteil ist, dass alle Feingoldbarren bis € 9999,– auch anonym erworben werden können.