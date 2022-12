Neue Wohnungen: Die gefragtesten Bezirke

Wo gingen Neubauwohnungen besonders schnell an ihre Käufer? Und in welchen Bezirken die meisten? Jahresrückblick von willhaben und Exploreal.

Keine drei Monate vom Vermarktungsstart bis zum Verkauf der Wohnung: In den Bezirken Wolfsberg (Kärnten), Schärding (OÖ), Wels (OÖ), Wien-Hernals, Bruck-Mürzzuschlag (Stmk), Bruck an der Leitha (NÖ) fanden im Jahr 2022 neu errichtete Eigentumswohnungen besonders schnell Käufer. Zu diesem Ergebnis kam die Plattform willhaben mit den Neubau-Experten von Exploreal, Basis war die Datenbank von Exploreal im Zeitraum von 1. 1. 2022 bis inklusive 13. 12. 2022.

Bei der Anzahl der verwerteten Neubau-Eigentumswohnungen im Jahr 2022 zählen laut der Analyse Wien-Donaustadt, Wien-Penzing, Graz, Wien-Floridsdorf, Feldkirch und Innsbruck zu den stärksten Bezirken.

Die Top 10 Bezirke österreichweit nach Vermarktungsdauer 2022

Wolfsberg, Kärnten

Schärding, Oberösterreich

Wels (Stadt), Oberösterreich

Hernals, Wien

Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Bruck an der Leitha, Niederösterreich

Neunkirchen, Niederösterreich

Graz-Umgebung, Steiermark

Landeck, Tirol

Villach (Stadt), Kärnten

Die Top 10 Bezirke österreichweit nach Anzahl der 2022 verwerteten Neubau-Eigentumswohnungen

Donaustadt, Wien

Penzing, Wien

Graz, Steiermark

Floridsdorf, Wien

Feldkirch, Vorarlberg

Innsbruck, Tirol

Bregenz, Vorarlberg

Baden, Niederösterreich

Graz-Umgebung, Steiermark

Linz-Land, Oberösterreich

Methodik:

Die Erhebung erfolgte für den Zeitraum von 1.1.2022 bis inklusive 13.12.2022 auf Basis der Datenbank von Exploreal. Ausgewertet wurden die Verkäufe von bereits fertiggestellten sowie in Bau befindlichen und zur Verwertung angebotenen Eigentumswohnungen im Jahr 2022. Als Auswertungsparameter wurde der Zeitraum zwischen Vermarktungsbeginn einer Eigentumswohnung durch den jeweiligen Abgeber bis hin zum Status „verkauft“ gewählt. Bezirke, in denen nicht mindestens zehn Wohnobjekte in mindestens zwei unterschiedlichen Projekten verkauft wurden sowie Projekte mit nicht durchgängig öffentlich zugänglicher Datenerfassungsmöglichkeit, fanden keinen Eingang in die Auswertung.