Mehr Chancen als Risiken

An den Immobilienmärkten wurde im Jahr 2022 die Reset-Taste gedrückt. Der elfjährige Boom nahm ein jähes Ende. Wir erleben eine Zeitenwende und den Beginn eines neuen Immobilienzyklus.

Doch jede Veränderung bietet auch Chancen. Diese überwiegen die gestiegenen Risiken. Es wird nach wie vor attraktive Opportunitäten an den Immobilienmärkten geben. Qualität vor Quantität ist das Motto im Jahr 2023. Eigenkapitalstarke, langfristig orientierte Investoren wie Union Investment können diese Chancen entschlossen nutzen. Sicher: Die Renditen beispielsweise von zehnjährigen Staatsanleihen oder Unternehmensbonds sind mittlerweile wieder so attraktiv, dass Papiere in Konkurrenz zu Immobilieninvestments stehen.

Und einzelne Investoren müssen als Reaktion auf den Einbruch der Aktien- und Rentenmärkte eine Reallokation ihres Kapitals vornehmen. Beide Faktoren sind jedoch eher kurzfristiger Natur. Die Frage, ob Immobilien im Jahr 2023 über- haupt noch gefragt sind, kann daher mit einem klaren Ja beantwortet werden. In schwierigen Zeiten haben sich Immobilien bisher immer wieder als Stabilitätsanker im Portfolio unserer Anleger erwiesen.