Mutig in Richtung Zukunft

Die Blickwinkel, aus welchen heraus wir unsere Umwelt sehen, sind oft entscheidend. Nehmen wir das Wort Wut.

Es beschreibt einen Zustand, in welchem wir mit heftigen Emotionen auf Negatives reagieren können. Nun blicken wir erneut auf ein Jahr zurück, welches durchaus Anlässe für dieses Gefühl gab: Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation, Lieferengpässe etc. Doch nehmen wir einen Perspektivenwechsel ein und drehen das „W“ aus „Wut“ um 180 Grad – sehen wir nun das Wort „Mut“. Mut ist die Fähigkeit, in einer riskanten Situation seine Angst zu überwinden.

Ich bin davon überzeugt, dass Mut die Grundvoraussetzung dafür ist, Negatives in etwas Gutes zu wenden. Auch wir bei der HABAU GROUP standen in diesem Jahr vor neuen Herausforderungen, welche wir erfolgreich meistern konnten. Was uns aber nie abhandengekommen ist, war der Mut, positiv in Richtung Zukunft zu gehen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen das Beste für 2023 und empfehle, allen Widrigkeiten zum Trotz stets mutig voranzugehen.