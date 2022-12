Geschwächter Patient

Die Sneakers Größe 38 waren vor Weihnachten nicht lieferbar? Auf das neue Handy als Geschenk unter dem Tannenbaum mussten Sie auch warten?

Ärgerlich. Nur: Tut Ihnen das wirklich weh? Ernst wird es, wenn Sie auf wichtige Arzneimittel warten müssen. Aktuell sind 500 Produkte von Herstellern als nicht oder nicht ausreichend verfügbar gemeldet. Wir fünf Arzneimittel-Vollgroßhändler kümmern uns darum, dass in Österreich die Arzneimittel zeitnah von den Herstellern zu den Apotheken kommen. Wie ein Radar managen wir potenzielle Knappheiten und stocken an unseren 23 Lagern auf oder verschieben kurzfristig Bestände in ganz Österreich. Die aktuelle Situation bedeutet für uns, einen täglichen Kraftakt zu schaffen, denn sie ist nur die Spitze eines Eisberges.

2023 könnte diese Spitze für jedermann leider sichtbarer werden. Im dritten Jahr der Pandemie und täglicher Kraftakte ist es an der Zeit, Klartext zu reden: Bei zwei von drei Arzneimitteln, die wir ausliefern, bleibt uns zur Deckung der Kosten weniger als das Porto eines Briefes von 81 Cent. Trotzdem: Was an Medikamenten in unseren Lagern ist, liefern wir. Und das verlässlich mehrmals am Tag. Jetzt müssen wir über den Preis unserer Arbeit reden, denn unsere Schwächung droht letzten Endes die Patienten zu schwächen.