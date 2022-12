2022: Stabilität in Krisenzeiten

2022 hielt viele Herausforderungen für uns als Gesellschaft, wie auch als Unternehmen, bereit: der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise in Europa, die einsetzende Zinswende und nicht zuletzt die höchste Inflationsrate in Österreich seit den 1970er-Jahren, um nur einige zu nennen.

Diese Entwicklungen haben unseren Beratungsalltag stark geprägt. Stabile Beziehungen sind wichtiger denn je. Gefragt ist rasche, lösungsorientierte Unterstützung für Unternehmen. Wir setzen dies tagtäglich, abgestimmt auf die individuellen Anforderungen, mit größtem Engagement um. Der allgemeine Digitalisierungsschub machte auch vor unserer Branche nicht halt. Ganz im Gegenteil, unsere „TPA Connect App“ feierte einjähriges Bestehen. Diese von uns entwickelte und prämierte App stellt einen wichtigen Meilenstein dar. Sie ist eine Kommunikationsplattform, mit der wir die Arbeit mit Daten hocheffizient gestalten.

Sie erleichtert die Kommunikation zwischen Berater:innen bzw. Kund:innen und ermöglicht jederzeit umfassenden Einblick in die Finanzdaten. Wir setzen auf zukunftsträchtige Innovationen vor allem auch im Interesse unserer Kund:innen.