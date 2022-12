Zusatzpension endlich für alle

Die staatliche Pension steht außer Frage – aber höher wird sie in Zukunft wohl kaum noch werden. Schon heute ist der Unterschied zwischen Letztbezug im Erwerbsleben und erster Pensionszahlung oft ein beträchtlicher.

Ein resilientes Pensionssystem steht aber nicht auf einer, sondern auf drei Säulen. So ist das in einem Großteil der europäischen Länder. Neben einer staatlichen Grundsi- cherung gibt es in diesen Ländern das Modell von Pensionskassen-Zusatzpensionen für alle, um den Lebensstandard der Bevölkerung im Alter zu sichern. In Österreich kommen nur rund eine Million Menschen in den Genuss einer Pensionskassen-Zusatzpension.

Warum sollte es diese Zusatzpension nicht für alle Erwerbstätigen geben? Mit einer Reform – zum Beispiel mit der Einführung des sogenannten General-Pensionskassenvertrages – wäre das ohne große Mehrkosten für alle Österreicher möglich.

Es ist dringend an der Zeit, wieder etwas langfristiger zu denken – nicht nur beim Klimathema, sondern auch bei den Pensionen.